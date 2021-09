Mysteries ontrafeld: spookt het in het huis van luisteraar Tina?

Sylvia vraagt aan de kaarten of er iets aanwezig is in huis, en begint ze te leggen op tafel. “De vos is al meteen één van de eerste kaarten die ik trek. Dat betekent dat er dingen bezig zijn, die het daglicht niet mogen zien. Daarnaast liggen de doodskist en het kruis. Dat wil zeggen dat er een overlijden is geweest in de woning. Die persoon meent het niet zo goed met jou. Want we zien hier ook de slang boven jouw persoonskaart liggen. Dat wil zeggen dat je daar last van hebt. Dat zet zich op alles wat te maken heeft met geluid. Tv, radio, geklop, noem maar op. Die entiteit is iemand die plaagt, die pest. Maar de kaart van de sleutel ligt hier ook, dus we gaan zeker een oplossing vinden.”