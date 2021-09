Taalkamp in Roeselare: kennis van het Nederlands is dikwijls beter dan jonge allochtonen laten uitschijnen

Zomerspurt is een organisatie van de stad Roeselare, het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) en vzw Arktos, een Vlaams Expertisecentrum dat cursussen organiseert voor jongeren tussen 6 en 25 jaar die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij door hun kwetsbare leefsituatie of beperking. “Iedereen kent de zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers uit het kleuter- en lager onderwijs waar hun Nederlands wordt bijgespijkerd. Hier gaat het om jongeren tussen 12 en 20 jaar wiens ouders of grootouders jaren terug naar ons land verhuisden. Maar ook nieuwkomers worden via het opvangcentrum in Poelkapelle doorgestuurd naar Zomerspurt”, zegt Decock.