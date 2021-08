Zanger Niels Destadsbader gaat  padelvelden aanleggen: "Slimme investering en weinig risico, want padel is blijver"

"Een padelveld is trouwens een investering die zichzelf vrij snel terugverdient. Want de meeste padelspelers zijn geen lid van een club, maar betalen een vast bedrag per uur, om hun terrein te reserveren. En de vraag naar padelveldjes is énorm: de meeste terreinen zijn de hele dag door en 's avonds non-stop bezet. Reken maar uit."

Padel is populair, en is tegelijk een groot tekort aan infrastructuur, dus er is wat geluk en geduld mee gemoeid om een plek te bemachtigen. "Padel is dé hype van het moment, mede door de coronacrisis. Het is een sport die je buiten kan beoefenen, met de nodige afstand. Het voorbije jaar hebben veel mensen ervan geproefd, en ik ben ervan overtuigd dat padel op termijn een blijver is, en de hype zal overstijgen", aldus sporteconoom Trudo Dejonghe.