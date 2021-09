Vernieuwde Zennebrug in Halle ingewandeld: "Mijlpaal voor de stad"

De opening van de vernieuwde Zennebrug mag je gerust een mijlpaal noemen voor de mobiliteit in de stad. "De vorige brug was helemaal versleten", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Vooruit). "Als we dan toch een nieuwe Zuidbrug gingen bouwen, gingen we die niet laten aansluiten op een versleten brug. De oude brug was bovendien onveilig met smalle voetpaden. Voetgangers en fietsers hebben nu veel meer plaats en het wegdek is verbreed."