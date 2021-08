Vlaamse gebruikers blij dat OnlyFans pornografische beelden toch niet bant: "Leuk om mensen op mijn manier te plezieren"

“Dit is een grote opluchting”, zegt Nanoe Vaesen aan VRT NWS. Vaesen is een voormalige pornoactrice en één van de meest gevolgde gebruikers (2.500, red.) van OnlyFans in ons land. Toen ze hoorde dat het platform seksuele content ging bannen, was dat voor haar als een donderslag bij heldere hemel. Waarom OnlyFans nu op zijn beslissing terugkomt, is voor haar een grote vraag. “Maar nu weet ik tenminste dat ik nog kan verderdoen.”

BEKIJK: In deze video zegt Nanoe Vaesen dat ze verrast is door de beslissing van OnlyFans (lees verder onder de video):