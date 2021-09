Schepen uit Peer pleit voor minder wolven in een afgebakend gebied, na nieuwe wolvenaanvallen

De 2 schapen die afgelopen nacht werden doodgebeten in de Oude Weyerstraat in Peer, stonden in een weide zonder schrikdraad. Toch is de eigenaar erg aangedaan door de dood van zijn dieren. Ook Dirk Colaers, de schepen van Landbouw in Peer (CD&V) vond het confronterend om de gehavende kadavers te zien. Hij vindt dat de discussie over de wolven opnieuw gevoerd moet worden. Niet alleen omdat schapenhouders en rundveehouders bang zijn voor wolvenaanvallen, maar ook omdat hij van meer en meer inwoners hoort dat ze niet meer in de natuur durven vertoeven, omwille van de wolven. "Gewone burgers vragen zich af of ze nog veilig zijn in het open gebied."