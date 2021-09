Oude sluis in Wintam bij Bornem verdwijnt: "Wij hebben daar vroeger nog gezwommen"

In Wintam, bij Bornem, worden vandaag de laatste twee sluisdeuren van de oude sluis weggehaald. De sluis was al sinds eind jaren 90 niet meer in gebruik. Enkel de brug werd nog gebruikt, maar ook die wordt nu vervangen omdat ze te erg was verouderd. Nu de laatste stukken van de sluis worden weggehaald, is het toch een emotioneel moment, vertelde buurtbewoner Basiel Peeters bij RTV.