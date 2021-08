Manon Claeys heeft brons gehaald in de individuele dressuuroefening op de Paralympische Spelen. Het is de tweede medaille voor ons land na het brons voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur in de 1.000 meter tijdrit in het baanwielrennen. Lees alles over deze prestaties bij onze collega's van Sporza.