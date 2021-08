Regering na stoppen evacuatie: "Info gekregen dat aanslag dreigde", België contacteert mogelijke achterblijvers

Gisteren om 21.30 uur lokale tijd is de laatste Belgische C-130-vlucht vanuit Kaboel geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Daarmee is de Belgische evacuatieoperatie "Red Kite" vanuit Afghanistan tot een einde gekomen. De concrete aanleiding om de operatie te stoppen, is informatie vanuit de Verenigde Staten over de dreiging van een aanslag op de luchthaven van Kaboel.

"De situatie rond de luchthaven van Kaboel is van bij het begin bijzonder chaotisch en gevaarlijk", aldus premier De Croo. "Gisteren hebben wij in de loop van de dag op militair niveau informatie gekregen van de Verenigde Staten en andere landen dat er indicaties waren dat er een dreiging was van zelfmoordaanslagen binnen die mensenmassa's".

"Er is ook een communicatie geweest vanuit Buitenlandse Zaken naar de mensen ter plaatse die we konden contacteren, om hen te alerteren dat dat gevaar zwaar toegenomen was. Daarnaast zagen wij ook dat men bezig is om de toegang langs de poorten van de luchthaven quasi af te sluiten. We zagen dat er eigenlijk nog zeer weinig mensen in slaagden om binnen de luchthaven te geraken."

"Het is ook duidelijk dat in de komende dagen het operationeel houden van de luchthaven zoals dat vandaag is op zijn einde loopt. We willen niet in een situatie terechtkomen waar onze militairen, diplomaten en misschien mensen die we nog moeten evacueren de luchthaven niet meer zouden kunnen verlaten."