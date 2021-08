Politiehonden verzamelen op strand Sint-Idesbald: "We tonen per discipline wat we kunnen met onze hond"  

Er lopen zo'n 350 viervoeters op het strand van Sint-Idesbald. De begeleiders geven een demonstratie: patrouilleren, drugs en explosieven opsporen en er zijn ook geldhonden. Die worden specifiek ingezet om geld terug te vinden. Stephanie Tourlouse van de politiezone Westkust heeft het initiatief voor deze hondendag genomen: "Het idee is vorig jaar ontstaan bij het overlijden van 2 honden, Drago en Blue, in de politiezone Damme/Knokke-Heist. Daar zijn we toen samengekomen met 100 mensen. En dan is het idee onstaan om eens in leukere omstandigheden bijeen te komen. Van het een kwam het ander."

