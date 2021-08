Primeur voor school in Mariakerke: leerlingen gaan volgende week met "circulaire boekentas" naar school

Verder worden de boekentassen ook niet verkocht, maar verhuurd aan ouders van leerlingen. Ouders kunnen ze dan aan het eind van het schooljaar weer inleveren en dan gaat Bonner met zijn team de tassen herstellen voor het nieuwe schooljaar.



De huurprijs van de boekentassen wil Bonner zo laag mogelijk houden. "We zoeken nog volop naar sponsors. Dan kijken we vooral naar grote bedrijven of serviceclubs. Op die manier hopen we dat ouders maar een klein stukje moeten betalen van het volledige bedrag."