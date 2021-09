Profspelers van basketbalclub Okapi Aalst geven les aan jongeren: "We zetten hoog in op onze jeugd"

In Aalst krijgen jongeren de kans om van profspelers van Okapi Aalst en de vrouwelijke club Osiris Aalst initiatieles te krijgen. Beide clubs gaan samenwerken om jongeren uit de omgeving kennis te laten maken met basketbal. De clubs willen dat vooral iedereen de kans krijgt om kennis te maken met basketbal. "We zetten heel hoog in op jeugddetectie, omdat we vinden dat de jeugd de toekomst is van morgen", klinkt het bij voorzitter Kristof De Saedeleer.