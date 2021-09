Provincie Oost-Vlaanderen start procedure die milieuvergunning van kippenafvalbedrijf kan schorsen

De provincie Oost-Vlaanderen start een procedure om de milieuvergunningen van het kippenafvalbedrijf Empro uit Dendermonde eventueel te schorsen. Die procedure komt er omdat veel omwoners vinden dat het bedrijf veel geurhinder veroorzaakt. Zo kreeg Dendermonde dit jaar al meer dan 150 klachten binnen over de hinder.

In juni vroegen de buurtbewoners om een permanent meetsysteem, maar dat bleek uiteindelijk geen goed idee. De firma plaatste in het verleden ook al een biofilter van 12 meter hoog, maar de stank bleef aanhouden. De provincie wil daarom nu alles onderzoeken en alle partijen horen. Binnen de 4 maanden wordt dan een definitieve beslissing genomen over een mogelijke schorsing.