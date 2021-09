Provincie Vlaams-Brabant zoekt monumentenwachter: "Aan een touw bengelen hoort erbij"

Willy Roest heeft al dertig jaar ervaring als monumentenwachter. Hij weet dus als geen ander wat de job inhoudt. "Wij inspecteren op vraag van de eigenaars, historische gebouwen van de nok tot de kelder en noteren alle gebreken in een verslag. Daar kan de eigenaar dan mee aan de slag", vertelt Willy in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Oog voor detail is heel belangrijk. Soms is maar één lei van een dak in slechte staat maar na een paar jaar van vochtinsijpeling kan dat aan de binnenkant van een gebouw voor ernstige schade zorgen. Als de eigenaar snel kan ingrijpen op basis van ons verslag kan dat hem veel kosten besparen."