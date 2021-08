Operatie "Red Kite", over and out: was dit eigenlijk succes voor ons land? En hoe moet het nu verder in Afghanistan?

Hoe dan ook, benadrukt Vranckx, zullen we moeten opletten dat Afghanistan geen broeihaard van jihadistische bewegingen in de regio wordt. De afgelopen jaren hebben een aantal van die organisaties zich genesteld in Afghanistan. ISK (IS in Afghanistan, red.) is er daar eentje van, die momenteel 400 à 600 leden telt. Zij hopen dat zij de extremistische vleugel van de taliban kunnen overnemen, als de taliban gaan besturen." Maar de taliban zullen IS wel onder de knoet proberen houden, gokt Vranckx. "De leider van ISK is al geëxecuteerd, en IS-gevangenen blijven voorlopig in de cel. Het verhaal met Al Qaeda is minder duidelijk, daar zijn ook meer familiebanden. Dus dat zullen we pas over enkele maanden, zo niet een jaar weten. Hoe dan ook staan de taliban onder druk van Pakistan om niet dezelfde fouten te maken als 25 jaar geleden."