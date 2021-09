Veel reactie in Ieper op oproep om Afghaanse vrouwen van Moeders voor Vrede te steunen

De Aghaanse vrouwen die in Ieper verblijven, moesten op de vlucht voor de extremistische taliban die in Afghanistan de macht heeft gegrepen. De vrouwen werkten voor Moeders voor Vrede aan projecten om meisjes en vrouwen op te leiden en aan werk te helpen. Maar onder de taliban maken die projecten nog weinig kans. In Ieper krijgt de groep tijdelijk onderdak in een jeugdhotel. Het gaat ondertussen om 21 mensen, want er zijn ook kinderen en mannen van de medewerksters in Ieper aangekomen.