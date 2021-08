Realiteit en fictie dicht bij elkaar voor Leah "Marianne" Thys in "Thuis": "Ze wil dit verhaal écht spelen"

Leah Thys is op haar beurt volop bezig met zichzelf "opnieuw uit te vinden", zo schreef ze deze zomer in een bijzonder eerlijke open brief over haar rouwproces. De actrice voelt zich nog niet klaar om met de pers te praten na die turbulente periode, maar ze heeft de "Thuis"-fans via die weg wel laten weten dat ze opnieuw op de "Thuis"-set staat en dat "het verhaal wordt verteld zoals het bedoeld en geschreven is. Het wordt een prachtig verhaal."



"Leah was heel duidelijk: "komaan mannen, ik ben een actrice, en ik ga mijn rol spelen", zegt Thuis-producer Hans Roggen daarover. "Ze wil hier al haar métier in steken. Want al komen sommige verhaallijnen héél dichtbij onze acteurs: Leah is Marianne niet. En daarom speelt ze dit verhaal met een bijzonder grote fierheid. Want Leah heeft het in het verleden vaak genoeg gezegd tegen de acteurs in opleiding, aan wie ze lesgeeft: "met elke kras op je ziel word je een betere acteur"."