Vaccinaties in de voetbalkantine van SK Nossegem: "Via onze spelers kunnen we hele families bereiken"

Intussen zijn al een aantal uitnodigingen verstuurd. Robert hoopt dat de eerste vaccins in de eerste helft van september kunnen worden gezet."Maar we weten nog niet welk vaccin dat zal zijn", zegt hij. "Voor het vaccin van Pfizer moeten allerlei richtlijnen worden gevolgd, dat maakt het wat ingewikkelder. We hebben de oproep gedaan en nu wachten we op de respons. Enkele mensen hebben al geantwoord om te vragen hoe alles in het werk zal gaan."