Vilvoorde wil conflictvrije kruispunten: "Drama in Antwerpen legt vraag opnieuw op tafel"

Bij dat ongeval in Antwerpen werden de slachtoffers aangereden door een vrachtwagen. Zowel voor de vrachtwagen als voor de meisjes stonden de verkeerslichten op hetzelfde moment op groen. Dergelijke risicovolle conflictsituaties wil Vilvoorde voortaan vermijden. "We hebben in het verleden al meer dan eens aangedrongen bij het Vlaams Gewest op het installeren van conflictvrije kruispunten", zegt burgemeester Hans Bonte.