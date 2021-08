VR-bril haalt kinderen die langdurig in ziekenhuis verblijven virtueel naar huis

Een VR-bril, een kleine robot en een 5G-verbinding, meer is er niet nodig om jonge patiënten die in het ziekenhuis verblijven midden in de woonkamer van hun huis of klas te brengen. VRiendje heet de robot, een mobiel apparaat in de vorm van een mannetje van 20 cm groot. Het is uitgerust met een 360 graden-camera, microfoons, speakers en een verbinding met het internet. Een 5G-verbinding is cruciaal: de VR-beelden worden razendsnel doorgestuurd.