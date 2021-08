VS roepen mensen aan poorten luchthaven Kaboel op om weg te gaan wegens terreurdreiging

Veel mensen zijn samengekomen aan de poorten van de luchthaven, in de hoop om geëvacueerd te worden uit Afghanistan, waar de taliban de macht genomen hebben.

De Amerikaanse ambassade in Kaboel raadt Amerikaanse burgers af om naar de luchthaven te gaan. "De situatie aan de poorten van de luchthaven is gevaarlijk", waarschuwt de ambassade in de nacht van woensdag op donderdag. "Amerikaanse burgers die zich momenteel aan 'Abbey Gate', 'East Gate' of 'North Gate' bevinden, moeten het gebied onmiddellijk verlaten", aldus de ambassade.