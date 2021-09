Waasland-Beveren opent rouwregister voor Wilfried Van Moer: "Veel verslagenheid bij supporters"

Voetbalclub Waasland Beveren wil waardig afscheid nemen van oud-voetballer Wilfried Van Moer, die dinsdag op 76-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was 16 toen hij bij het eerste elftal van het toenmalige SK Beveren begon te speIen. In 1965 verkaste hij naar Antwerp. 15 jaar later, in 1980, begon hij aan een tweede periode bij de club waar het voor hem allemaal begon. Van Moer was toen al 35 jaar, maar bleef toch nog 2 seizoenen bij Beveren.