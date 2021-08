Wat met Belgen die nu nog in Afghanistan zitten? En zijn de screenings voor wie ons land repatrieert waterdicht?

Mensen uit Afghanistan die er in de toekomst zouden in slagen om in ons land te geraken, zullen niet automatisch asiel krijgen in ons land. Het dossier van mensen die in ons land aankloppen zal onderzocht worden door het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

"Het commissariaat-generaal doet dat in volledige onafhankelijkheid. Die mensen krijgen geen gegarandeerd asiel. Ieder dossier wordt individueel beoordeeld. Als blijkt dat personen recht hebben op bescherming, dan zullen ze die krijgen."

Om te vermijden dat er taliban of IS-aanhangers uit Afghanistan ons land zullen bereiken, zullen ze grondig gescreend worden. "We hebben de lessen getrokken uit het verleden. U herinnert zich de bekende reddingsoperaties met humanitaire visa die via Kucam gebeurd zijn. Daar is dat allemaal niet gebeurd. Je moet ervoor zorgen dat er een check uitgevoerd wordt door de Staatsveiligheid, door OCAD, door de inlichtingendiensten van Defensie, door de federale politie hier ter plaatse en ook door mijn diensten", zegt Mahdi.

"Ik kan garanderen die we iedere persoon die we geëvacueerd hebben, gescreend is geweest in Kaboel en nog eens in Islamabad. De mensen die aangekomen zijn in Peutie hebben ook een screening ondergaan."

Volgens Mahdi zit het gevaar eerder in mogelijke toekomstige vluchtelingenstromen waar mensen mee kunnen glippen die misschien sympathisant zijn van de taliban. "Daartegen moet je iets anders doen. Daar moet je zorgen voor screening aan de Europese buitengrenzen en het versterken van de buitengrenzen. Iedereen die Europa binnenkomt moet gescreend worden."