Wat weten we over de "beschoten" bus met Belgische geëvacueerden in Kaboel? Onze redactie sprak met een passagier

Het Belgische leger en de dienst Buitenlandse Zaken willen de komende uren en dagen bekijken wat ze nog kunnen doen vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, waar de Belgische militairen zich nu bevinden. Ze zullen ook overleggen met de Europese landen die wel nog in Kaboel zijn om te zien of ze de Belgen nog in Islamabad kunnen krijgen, om hen van daaruit terug te brengen naar ons land.

"Het is nu de vraag of de Belgische autoriteiten de mensen die nu nog in Afghanistan zijn op de hoogte zullen blijven houden", zegt collega Majd Khalifeh. "Momenteel wordt aan die mensen gevraagd om nog even vol te houden en contact te houden met de Belgische ambassade."