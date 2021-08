Wat is die fundamentalistische terreurgroep IS Khorasan, voor wie iedereen bang is in Afghanistan?

Wat de taliban betreft, zou IS Khorasan zich in de toekomst potentieel kunnen opwerpen als aantrekkingspool voor de meeste extreme elementen daarvan als de talibanleiders om economische of diplomatieke redenen water in hun thee zouden doen of als ze er voor kiezen om tenminste met een aantal andere groepen in Afghanistan een coalitie te vormen. In een land waar de politiek-militaire toestand bepaald wordt door het al dan niet overlopen van krijgsheren en strijders, is dat altijd gevaarlijk.