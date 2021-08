Ziekenhuis van Sint-Truiden waarschuwt voor gebruik van lachgas: "Kan verlammingsverschijnselen veroorzaken"

Lachgas wordt steeds meer gebruikt als roesmiddel en dat verontrust ook de dokters van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. "Mensen denken dat het onschuldig is, je ademt even iets in en je krijgt een kort roeseffect", vertelt dokter Annabel Schreurs. "Maar door regelmatig gebruik kan je ook een vitamine B12 probleem oplopen. En daardoor kan je fijne motoriek worden aangetast. Je kan er ook evenwichtsstoornissen en zelfs verlammingsverschijnselen van krijgen."