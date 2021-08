Zijn reportagemakers wel kritisch genoeg? Soms niet, vind ik. En nogal wat mensen in mijn mailbox vinden dat ook. Ik heb er in het verleden al columns over geschreven. De kern van de zaak is, denk ik, een gebrek aan voorbereiding. In dit filmpje bespreek ik het concrete voorbeeld : de betoging van viruswaanzin van vorig weekend.