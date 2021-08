Bijna 1 september, maar nog niet helemaal naar het "oude normaal": deze coronamaatregelen gelden nog op school

Ook in de middelbare scholen zijn mondmaskers in de klas verleden tijd. Wanneer leerlingen in de klas neerzitten of stilstaan, moeten ze geen masker meer dragen. Ook leerkrachten mogen hun masker afzetten tijdens het lesgeven.

Enkel buiten het klaslokaal is een mondmasker wel verplicht wanneer er niet voldoende afstand tussen de leerlingen gegarandeerd kan worden. Op veel scholen geldt in de praktijk dus nog een mondmaskerplicht in de gangen. Buiten, op de speelplaats, mogen de maskers weer af, zolang de leerlingen "intense fysieke contacten vermijden".

Leerlingen en leerkrachten die toch liever een mondmasker dragen, mogen dat uiteraard. Volgens Ann Van Landuyt, directeur van het GO! atheneum in Oudenaarde, is het goed dat die mogelijkheid er nog is: "Sowieso zal er bij een groep leerkrachten nog altijd wat angst zijn, ik denk dat dat normaal is bij de meest kwetsbare groep." Al denkt ze dat de meeste leerkrachten vooral blij zijn dat ze het mondmasker wat minder zullen moeten dragen: "Lesgeven met een mondmasker aan is intensief."