30 schoolroutes zijn in enkele maanden veiliger gemaakt voor de fietsers in Limburg

Zowel kleine als meer ingrijpende werken zijn de afgelopen maanden uitgevoerd onder meer in Tongeren, Bilzen en Oudsbergen. Voor de verbetering van de fietspaden in Limburg wordt dit jaar 21 miljoen euro uitgetrokken. Dat kan gaan van het aanleggen van oversteekplaatsen tot nieuw asfalt op fietspaden. Dat laatste is gebeurd op het fietspad naast de N702 en de Campuslaan in Diepenbeek. Over een lengte van een kleine 3 kilometer werd dat helemaal vernieuwd. “Hier hebben we in het kader van de Fietsrelance heel wat extra middelen vrijgemaakt specifiek voor de fietsinfrastructuur. We hadden hier een hobbelig kruispunt en fietspad dat veel gebruikt werd in de richting van de campus. Nu is het een zeer mooi vernieuwd en glad fietspad, een enorme meerwaarde voor iedereen die op de campus moet zijn”, legt minister Peeters uit.