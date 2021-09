West-Vlaanderen verliest 430 bankkantoren in 5 jaar tijd

De banken zetten meer en meer in op dienstverlening via het internet. "Vooral ouderen en mensen die het financieel moeilijk hebben, dreigen daar het slachtoffer van te worden", zegt Melissa Depraetere (Vooruit). "Als er geen bankkantoor in je buurt is, dan moet je je verder verplaatsen om er toch eentje te vinden. Dat is niet zo evident als je minder mobiel bent of geen wagen hebt. Je verplaatsen kost ook nog eens geld. En daar stopt het niet. Want als je in een bankkantoor vraagt om je rekeningen te bekijken of rekeninguittreksels af te drukken, dan betaal je daar nog eens extra voor."

Hoe minder bankkantoren, hoe moeilijker het is om aan cash geld te geraken. "Mensen die kwetsbaar zijn of in armoede leven, werken nog vaak met cash geld. Dat is gemakkelijker om hun budget te beheren. Als er dan geen bankkantoor in je buurt is om geld af te halen, dan is dat allesbehalve makkelijk", besluit Depraetere.