Bedrijven worstelen met coronaregels op de werkvloer, kan publicatie van vaccinatiegraad per onderneming helpen?

Lode Godderis, professor Arbeidsgeneeskunde en lid van de GEMS, die de overheid adviseert in de bestrijding van de coronapandemie snapt dat de verwarring groot is bij bedrijven.

"Je ziet dat er in de privésfeer andere regels en wetten lijken te gelden, die niet van toepassing zijn op de werksituatie. Ik begrijp die reactie. Aan de andere kant blijft het in het belang van de werknemers en de continuïteit van het bedrijfsleven dat we uitbraken op het werk voorkomen. Dat is de situatie waar we ons in bevinden", legt Godderis uit in "De wereld vandaag".

Een van de grote problemen is dat de bedrijfsleiders niet weten hoeveel werknemers gevaccineerd zijn. "Het kan perfect zijn dat in het ene bedrijf slechts 40 procent van de werknemers gevaccineerd is en in een ander bedrijf meer dan 90 procent van de werknemers gevaccineerd is. Je vaart blind."

"In die zin ben ik er voorstander van dat de Comités voor Preventie en Bescherming via de bedrijfsarts zicht krijgen op de vaccinatiegraad van de werknemers. Dat kan bij bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Dat zij moeten lukken met respect van de privacyregels. Dan kan het beleid daarop afgestemd worden. De bedrijfsarts is uitstekend geplaatst om de vertrouwelijke medische gegevens om te zetten in collectieve geanonimiseerde gegevens, dus percentages voor een bedrijf."