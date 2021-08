Ondanks medisch attest: Bellewaerde weigert opnieuw bezoeker, omdat hij geen mondmasker kan dragen

Bellewaerde zegt streng gecontroleerd te worden op het dragen van een mondmasker. En volgens het pretpark zijn er voortdurend mensen die zeggen zo'n bewijs te hebben en is het moeilijk te achterhalen of het wel een geldig attest is. "Dat is een flauw argument", zegt Peter Meeus van Oranje vzw. "Het is een drogreden. Als je de persoon in kwestie bekijkt, dan hoef je niet te twijfelen aan de geldigheid van het attest. Het is daarom belangrijk dat pretparken genuanceerd reageren. Je kan moeilijk iedereen over dezelfde kam scheren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik hoop dat mensen met een beperking in de toekomst meer kansen krijgen om hun vrije tijd op een positieve manier te kunnen beleven."

Bellewaerde gaat de situatie wel bekijken, maar vooraleer het park de regels aanpast of zelfs nog maar een standpunt inneemt, wil het de mondmaskerregels grondiger bestuderen. Het pretpark belooft tegen 1 september meer duidelijkheid te geven.