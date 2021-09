Knokse chocolatier maakt stadhuis in chocolade: "Een ode aan de overleden burgemeester Leopold Lippens" 

Van Nueten mag zich al 2 jaar lang tot de beste 97 chocolatiers van België en Luxemburg rekenen. Na workshops en projecten over de hele wereld, vestigde hij zich in juli 2020 in de Lippenslaan met een eigen zaak. En daar begon hij met z’n meest uitdagende project: het stadhuis van Knokke-Heist beeldhouwen in chocolade. “Na bijna 100 uur werk kan ik het resultaat eindelijk onthullen”, zegt Oliver. De trappen, de hoge ramen, zelfs de toren: alles klopt. Het heeft hem bloed, zweet en tranen gekost. “Het is mijn bedoeling om de sculptuur te schenken aan Knokke-Heist, zodat het stuk een mooie plaats in het echte stadhuis kan krijgen. Maar eerst krijgen de inwoners de kans om de creatie te zien in de etalage van mijn atelier in de Lippenslaan."