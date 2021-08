Farmareus Perrigo versus ondernemer Marc Coucke: straks valt verdict in schadeclaim van 1,9 miljard euro

Of Coucke al dan niet (diep) in zijn buidel zal moeten tasten, weten we dus later vandaag. Dat risico heeft hem er in elk geval niet van weerhouden om de voorbije jaren zijn imperium verder fors uit te breiden. Op de meerwaarde van de verkoop van Omega Pharma betaalde hij destijds overigens geen cent belastingen, want de meerwaarde op aandelen is in België belastingvrij.



Maar Coucke was er naar eigen zeggen van overtuigd dat hij veel meer aan de Belgische staatskas gaat bijdragen door de 600 miljoen die hij verdient bij de verkoop te investeren in nieuwe bedrijven, "dan het in de niet-efficiënte bodemloze put van de Belgische overheid te steken".