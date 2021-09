District Antwerpen plaatst 50 fietspompen: "Willen fietsen in Antwerpen aantrekkelijker maken"

Het district wil met de gratis pompen fietsen in Antwerpen handiger en toegankelijker maken, "We merken dat het op veel plaatsen niet evident is om kleine herstellingen aan je fiets te doen. En ja, dat kan zelfs gaan over het oppompen van je fietsbanden", zegt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). "Daarom willen we dit aan onze inwoners aanbieden, naast onze investeringen in betere fietspaden en andere fietsinfrastructuur."

Het district vraagt nu aan de bewoners om via de website van de stad Antwerpen geschikte locaties voor de pompen door te geven."Wie kan er beter geschikte fietspomplocaties voorstellen dan de bewoners en bezoekers van district Antwerpen zelf? Het projectteam en het districtsbestuur beoordelen de suggesties, waarna 50 fietspomplocaties gekozen worden. De bevraging loopt tot en met zondag 3 oktober 2021.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de locaties: zo moeten de pompen zichtbaar zijn in de publieke ruimte en staan ze bij voorkeur niet op vandalismegevoelige plekken. Een plaatsing langs veelgebruikte fietsroutes geniet de voorkeur, denk aan fietsknooppunten.