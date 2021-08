Van 9.331 tot 14.103 euro: zoveel kost een student hoger onderwijs volgend academiejaar, bekijk het hier in detail

Maar de stijging is grotendeels te verklaren door het coronasupplement dat de onderzoekers toevoegden aan het budget voor 2021. "Het gaat om budgetten voor de aankoop van zaken als mondmaskers, handgel, papieren zakdoeken. Hiervoor voorzien we ongeveer 10 euro per maand per persoon. In 2020 deden we dit niet, omdat deze uitgaven gecompenseerd werden door minderuitgaven: door de opgelegde beperkingen was het niet mogelijk om uit eten te gaan, bezoek te ontvangen of culturele activiteiten te doen."