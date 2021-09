Eerste jeugdbeweging voor dove en slechthorende kinderen in Limburg: "Leren trots zijn op dovencultuur"

De jeugdbeweging Wondergebaar zal een keer per maand activiteiten organiseren, elke laatste zaterdag van de maand. “Wondergebaar is een jeugdbeweging zoals alle anderen, met veel spelletjes en plezier, maar ook met aandacht voor de dovencultuur,” vertelt initiatiefneemster Bianca Bruno. Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen zich er helemaal uitleven. “In Limburg bestaat er al een dovenclub, maar die geeft geen extra aandacht aan kinderen. Het sinterklaasfeest was er telkens zo’n succes, dat we het idee kregen te starten met een jeugdbeweging.”

Luister hier naar het gesprek met initiatiefneemster Bianca Bruno. Het artikel gaat daaronder verder.