Legofan Ben Vijle bouwt "de drie torens van Gent" die de skyline typeren na in zijn favoriete blokken

Gentenaar Ben Vijle bouwt in Legoblokjes eigen ontwerpen, maar ook bekende gebouwen na. Hij maakt grote architecturale gebouwen na, in bekende Belgische plaatsen, in zogenaamde minibuilds: in miniatuur nagemaakt. Op dit moment is hij bezig om de drie torens van Gent na te bouwen. Hij is gestart met de Sint-Niklaaskerk in het centrum van de stad.