Glabbeek omzeilt nieuwe regels over het betreden van de tuin van je buren: "Absurde wetgeving van Wetstraat" 

Op 1 september gaat de nieuwe wetgeving rond het goederenrecht in. Die nieuwe wetgeving geeft mensen het recht de tuin van hun buren te betreden om een bal of een huisdier terug te halen, op voorwaarde dat die er per ongeluk terechtkwam. "Absurd en de wereld op zijn kop", vindt burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij). "Velen hebben zich de voorbije dagen verslikt in hun koffie en dat is begrijpelijk. Vanaf 1 september gaat de wetgever ervan uit dat het eigendomsrecht niet meer absoluut is. Maar daar ben ik niet mee akkoord, het eigendomsrecht moet wel absoluut blijven. De ongerustheid bij heel wat mensen is terecht."