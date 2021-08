Gordelfestival dit jaar mét optredens, van onder meer de nieuwe Mega Mindy

"Tijdens de Gordel vorig jaar hadden we alleen een sportief luik, er was geen animatie door de coronacrisis", vertelt Vlaams minister van sport Ben Weyts. "Dat zal nu anders zijn. Het sportieve blijft natuurlijk, maar we hebben ook een slotevenement op zondag 5 september. Met optredens van Niels Destadsbader en Belle Perez in Sint-Pieters-Leeuw en Camille en Mega Mindy in het provinciedomein van Huizingen."