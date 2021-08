Hoe zou het nog zijn met audio-app Clubhouse? "Het was een hype, maar de concurrentie heeft ze ingehaald"

Ondertussen probeert Clubhouse gebruikers te vinden in landen waar de app nog niet was doorgedrongen. De introductie van de Android-versie in mei zorgde voor een sterke groei van het aantal gebruikers (van 2 miljoen in januari naar 10 miljoen in mei, red.) en rooms waar de gesprekken plaatsvinden (600.000 tegenover 300.000 in mei, red.). Maar de nieuwe gebruikers zitten vooral in landen waar Clubhouse nog niet actief was. Nu proberen de makers van Clubhouse het in India, een land met 1,3 miljard inwoners.