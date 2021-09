In Beringen werd de eerste lokval voor de Aziatische hoornaar geplaatst: "Toevallig in de Biekorfstraat"

In Beringen wordt gewerkt met de wiekpottenmethode. "Van zodra dat er een Aziatische hoornaar gespot wordt, zoals hier in het centrum van Beringen, gaan we een wiekpot uitzetten met een lokstof, zoals bij wespenvallen", zegt Tijs Lemmens. "We willen dat ze blijven leven, want we willen ze kunnen volgen om het nest te vinden. Als het nest gevonden wordt, wordt het vernietigd want de koninginnen zouden over een maand uitzwermen en dat willen we absoluut vermijden."