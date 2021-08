"Homeland" in het echt: hoe konden inlichtingendiensten de aanslag in Afghanistan zo juist voorspellen?

"De Mossad, de Israëlische geheime dienst, is ook niet te onderschatten. Als we over menselijke bronnen spreken, maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je een groter land bent of niet. Het kan evengoed dat een land als Luxemburg of België daar een topfiguur heeft zitten. In zo'n gesloten gemeenschap infiltreren is dé uitdaging, dat is eigenlijk een psychologische vorm van hacking. Als je zo diep geïnfiltreerd bent, is dat goud waard in inlichtingenwaarde."