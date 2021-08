Nog altijd moeilijk voor jongeren om contract van onbepaalde duur te krijgen als gevolg coronacrisis

Door de coronacrisis was de instroom op de arbeidsmarkt in de eerste helft van vorig jaar bij alle leeftijdsgroepen sterk afgenomen. Intussen is het herstel bij de leeftijdscategorieën boven de 25 jaar weer ingezet. Bij de 26- tot 55-jarigen gaat het om een stijging met 3,1 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020, bij de 55-plussers bedraagt de toename 9,4 procent.

Enkel bij de werknemers van 25 jaar of jonger is er sprake van een nieuwe achteruitgang. De instroom op de arbeidsmarkt ligt er nog eens 4,7 procent lager dan tijdens het dieptepunt van de crisis. In vergelijking met 2019, dus vóór de coronacrisis, gaat het om een daling met 26,4 procent.