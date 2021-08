Laatste Belgische evacuatievlucht met 37 mensen vanuit Afghanistan geland in Melsbroek

Het vliegtuig, een chartertoestel van Air Belgium, was gisteravond opgestegen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Het vervoerde 37 mensen: 6 Belgen, 3 Hongaren en 15 Bulgaren. De rest van de passagiers was militair, diplomatiek en ondersteunend personeel. Ze zijn na hun aankomst op Melsbroek met bussen, opgesplitst per nationaliteit, overgebracht naar de militaire kazerne in Peutie voor een medische en veiligheidsscreening. Het vliegtuig zelf keert terug naar Islamabad, voor als er alsnog mensen gerepatrieerd zouden moeten worden.