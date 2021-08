Ook groot lerarentekort in Brussel: "Corona is vaak de druppel"

“Er was natuurlijk al een structureel probleem met betrekking tot het lesgeven in Brussel. Dat had dan te maken met bepaalde percepties over jongeren in de Brusselse grootstad. Maar corona zal in bepaalde gevallen wel de spreekwoordelijke druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen. Veel leerkrachten denken: het is daar niet veilig meer, het is nu een kans om niet meer naar Brussel te gaan”, aldus directeur Kerckhoven