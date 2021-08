Renaissancekunstenaar Michelangelo was maar 1,60 meter groot, zo verklappen zijn schoenen en pantoffels

We wisten al uit verschillende historische bronnen dat de Italiaanse beeldhouwer en schilder uit de Renaissance Michelangelo Buonarroti (1475-1564) niet van de grootsten was. Maar dat is nu wetenschappelijk bevestigd door een onderzoek van een paar van zijn schoenen, een paar lederen pantoffels van zeer eenvoudige makelij, én een al even spartaanse enkele pantoffel (de andere van het paar is verdwenen in 1873). Het schoeisel is al die tijd bewaard in het huis van Buonarroti in Firenze.