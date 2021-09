Moeten we vrezen voor IS-aanslag bij ons? Prof Criekemans: "In eerste instantie niet, wel opletten voor radicalisme in Afghanistan"

In Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen legt Criekemans ook uit hoe reëel de kans is dat er ook in ons land aanslagen zullen volgen. "In eerste instantie blijft de terreur beperkt tot Afghanistan. De vrees is evenwel dat er een scenario zou komen zoals we in 2014 hebben gezien in Irak. Daar heeft IS de stad Mosoel onder de voet gelopen en niet veel later was er een IS-kalifaat."



Beluister hier het volledige gesprek en lees onder het fragment verder: