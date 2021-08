Moordenaar van Robert F. Kennedy kan na 53 jaar voorwaardelijk vrijkomen

Het is al de zestiende poging van Sirhan (centraal op de foto uit 1968) om uit de gevangenis te komen. Het lot van de schutter ligt nu in handen van de Democratische gouverneur van de staat Californië, Gavin Newsom. Die kan beslissen of Sirhan de gevangenis ook daadwerkelijk mag verlaten. Een woordvoerder van Newsom kon vrijdag tegen The New York Times niets zeggen over de beslissing van de gouverneur.

"Meer dan een halve eeuw is verstreken en ik ben niet meer dat jonge impulsieve kind van toen", zei Sirhan aan de justitiecommissie. "Kennedy was de hoop van de wereld en ik heb iedereen pijn gedaan met deze vreselijke daad."

Enkele familieleden van Kennedy volgden de hoorzitting via een videoverbinding, onder wie zijn zoon Douglas H. Kennedy, die zei een voorstander van vrijlating van Sirhan te zijn. "Ik geloof echt dat elke gevangene die geen bedreiging vormt voor zichzelf of de wereld moet worden vrijgelaten", aldus Kennedy, die eraan toevoegde dat hij "diep geraakt" was door de spijtbetuiging van de schutter en er tranen van in zijn ogen kreeg.

De Palestijnse immigrant Sirhan schoot Robert F. Kennedy, de broer van de eerder vermoorde president John F. Kennedy en zelf in de race om president te worden, op 5 juni 1968 neer in Los Angeles. Kennedy overleed een dag later op 42-jarige leeftijd in het ziekenhuis.

Sirhan zei dat hij Kennedy had beschoten wegens diens steun aan Israël. De schutter werd in 1969 veroordeeld tot de doodstraf, die enkele jaren later werd omgezet in levenslang. Hij zit de straf uit in een gevangenis in San Diego.