Tijdelijk mountainbikeparcours in centrum Menen door Leiewerken

Uniek wordt het sowieso. Het parcours, dat zich leent tot mountainbiken en BMX’en, zal uit verschillende lussen en obstakels bestaan. Er komt een makkelijke lus in het parcours voor de beginners, maar daarrond komen ook nog eens uitdagende obstakels zoals een steile afdaling, drop en technische bochten. In het midden van het terrein wordt voorzien in een initiatiezone.

Hoelang die tijdelijke invulling er blijft, is koffiedik kijken. “Dat is afhankelijk van de eigenlijke Leiewerken en de bouw van de brug. Die vergunning willen we volgend jaar in orde hebben om dan de werken op te starten."